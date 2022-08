Número de mesários voluntários quase dobra entre as eleições de 2018 e 2022

Quantidade de nomeados aumentou 93% em relação à última eleição geral

Mais de 830 mil mesárias e mesários voluntários vão atuar nas eleições de 2022



Mais de 830 mil mesárias e mesários voluntários vão atuar nas eleições de 2022. O número é 93% maior em comparação as eleições de 2018, quando foram registrados cerca de 430 mil mesários. Já o aumento contabilizado entre as eleições municipais de 2020 e as gerais deste ano é de 23%. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 22. No geral, 1,7 milhão de mesários foram nomeados para comparecer às seções eleitorais neste ano. Entre eles, 52% foram convocados pela Justiça Eleitoral a realizar o trabalho, enquanto 48% se candidataram para atuar voluntariamente no dia da eleição. O eleitor tem o prazo de cinco dias para contestar a convocação, a partir do recebimento. O trabalho é obrigatório, e a dispensa só ocorre em casos excepcionais, mediante apreciação de juíza ou juiz eleitoral. Desde 2004, a Justiça Eleitoral mantém o Programa Mesário Voluntário, por meio do qual a pessoa interessada pode se candidatar para trabalhar no dia da eleição. O programa foi criado com o objetivo de incentivar a adesão ao voluntariado para serviços eleitorais, de forma consciente e espontânea, nas mesas receptoras de votos. Todo eleitor a partir dos 18 anos em situação regular pode ser nomeado para a função. Todos os mesários – convocados e voluntários – têm direito a dois dias de folga para cada dia trabalhado e também para cada dia de treinamento, sem perder o salário. O mesário ganha auxílio-alimentação no dia da eleição, um certificado de participação de serviços prestados à Justiça Eleitoral e preferência no desempate em concursos públicos que tenham essa previsão no edital.