Laboratório americano anuncia avanços na criação de vacina contra o coronavírus

Moderna deve começar testes em humanos ainda em julho

Tânia Rêgo/Agência Brasil Laboratórios travam "corrida" para o lançamento de vacina eficaz contra o coronavírus



A farmacêutica americana Moderna anunciou, na manhã desta quarta-feira, avanços no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. De acordo com a empresa, a inscrição de voluntários para a fase 2 foi concluída, e os testes em humanos devem começar ainda em julho.

A vacina experimental será aplicada em pessoas de 18 a 55 anos. Apenas alguns voluntários inscritos receberão, aleatoriamente, o medicamento em teste, enquanto outros — chamados de “grupo de controle” — serão injetados uma substância placebo. Assim, os pesquisadores poderão comparar o possível desenvolvimento de anticorpos contra o covid-19 em ambos os grupos.

No Brasil, começa em 20 de julho testes para outra vacina contra o coronavírus, a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Ao todo, 9 mil voluntários de seis unidades federativas participarão dos testes: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais.

*com Estadão Conteúdo