Testes da vacina do Instituto Butantan devem começar no dia 20 de julho

Voluntários poderão se inscrever a partir da próxima segunda (13), mas serão autorizados apenas profissionais da área da saúde

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Ao todo serão 9 mil voluntários a serem testados em seis unidades federativas do Brasil



O governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou nesta segunda-feira (6) que a Coronavac, a vacina contra a Covid-19 estudada pelo Instituto Butantan em parceria com um laboratório chinês Sinovac, vai começar a ser testada a partir do dia 20 de julho. A Anvisa autorizou o início dos testes no último sábado (4).

Voluntários poderão se inscrever a partir da próxima segunda (13) por aplicativo, mas serão autorizados apenas profissionais da área da saúde. Outras recomendações obrigatórias, são: não ter sido infectado pela Covid-19; não participar de outros estudos; não estar grávida ou planejar engravidar nos próximos meses; não ter doenças instáveis que afetem a resposta imune do corpo; e não ter alterações que impeçam o cumprimento dos procedimentos, como alterações mentais ou distúrbios de coagulação.

Ao todo serão 9 mil voluntários a serem testados em seis unidades federativas: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Os centros de pesquisa escolhidos foram anunciados na última semana. “Essa etapa tem fundamental importância na vida do País e de milhões de brasileiros”, destacou Doria.

Números atualizados

O Estado de São Paulo tem nesta segunda 323,070 casos confirmados do novo coronavírus e 16.134 óbitos. A taxa de ocupação das UTIs do Estado está em 63,9% e na Grande São Paulo em 63,3%. O número de internados, entre suspeitos e confirmados, está em 5.501 na UTI e 8.023 em enfermarias. A taxa de letalidade ficou em 5%. João Doria anunciou que, pela segunda semana, o Estado de São Paulo teve queda no número de óbitos: de 1.769 na semana retrasada, a última registrou 1.733 — baixa de 36 mortos. “A taxa de 5% de letalidade é o índice mais baixo de toda a série histórica. São boas notícias, mas elas devem ser celebradas com moderação para que se mantenha o foco nas medidas de controle.”