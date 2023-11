Matthew Perry é enterrado em Los Angeles com presença dos colegas de ‘Friends’

Ator morreu no sábado, 28, mas causa da ainda não foi divulgada; dias antes, um amigo relatou que ele vinha sentindo um ‘cansaço incomum’

Reprodução/Instagram/Friends Matthew Perry foi encontrado morto pleo seu assistente pessoal



O ator americano Matthew Perry, mais conhecido por interpretar Chandler Bing na série Friends, foi enterrado na sexta-feira, 3, em Los Angeles, Califórnia. A cerimônia durou cerca de duas horas e foi celebrada no Forest Lawn Memoria Park, próximo aos estudos da Warner Bros. O funeral do ator contou com a presença da família e dos colegas de elenco Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc. Dois dias após o falecimento de Matthew, o os amigos utilizaram o espaço da revista People para publicar uma nota em conjunto: “Estamos todos totalmente arrasados com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família. Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável. Com o tempo diremos mais, como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo”. Conforme mostrou o site da Jovem Pan, o intérprete de Chandler morreu aos 54 anos no último sábado, 28, em uma hidromassagem na sua casa. Ainda não se sabe a causa de morte do ator, que dias antes vinha sentindo um ‘cansaço incomum’.