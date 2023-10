Amigo de Matthew Perry diz que ator passava por ‘cansaço incomum’ dias antes de morrer

Artista que interpretou Chandler Bing em ‘Friends’ morreu na tarde de sábado, 28

Matthew Perry morreu no sábado, 28



O ator Matthew Perry estaria passando por “cansaço incomum” dias antes de sua morte no último sábado, 28, aos 54 anos. Foi o que afirmou um amigo do artista durante homenagem feita nas redes sociais. “O seu legado: um herói para outros sofredores. Acho que ele venceu sua batalha contra o vício, mais foi uma vitória a alto custo. Ele era do tipo que todos queriam ser amigos ou o namorado perfeito para as mulheres. Todos tinham uma queda pelo Chandler Bing. Ele acertou e sua marca é inegável”, disse. “Falei com sua mulher ela contou que nos últimos dias ele passava por um cansaço incomum, maior do que o normal. Jogou por uma hora e depois voltou para casa. Sou grato por ter conhecido Matthew, sempre admirei sua coragem”, descreveu o jornalista Billy Bush. O famoso Chandler Bing, da série de comédia ”Friends, foi encontrado morto pelo seu assistente pessoal na hidromassagem de sua casa.