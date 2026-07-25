Uma pessoa morre após carro avançar contra multidão em Parada LGBTQ+ de Berlim

A polícia da Alemanha informou que ao menos 15 pessoas ficaram feridas

O encerramento do evento foi cancelado

A polícia da capital alemã informou que uma pessoa morreu e, ao menos, 15 ficaram feridas após carro avançar contra multidão em Parada LGBTQIAP+ no parque Tiergarten de Berlim, na Alemanha.

“Presume-se que um veículo entrou no parque Tiergarten, atropelou várias pessoas e as feriu”, informou a polícia pelo WhatsApp.

A mesma fonte acrescentou que os feridos recebem atendimento e que há uma busca ativa pelos suspeitos.

O encerramento dos festejos foi cancelado e a polícia pediu aos participantes que “não cruzem” o parque pelo bosque, mas que usem exclusivamente as ruas.

“Vão para casa, por favor”, pediram os organizadores no Instagram.

Mais cedo, centenas de milhares de pessoas tinham participado da parada, chamada Christopher Street Day (CSD) na Alemanha.

O final do desfile seria realizado na rua de 17 de Junho, uma longa via que atravessa o Tiergarten até o Portão de Brandemburgo.