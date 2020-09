Mortes por Covid-19 caem pela 5ª semana seguida em SP

Estado contabilizou 1.254 óbitos por causa do novo coronavírus entre os dias 6 a 12 de setembro, o índice mais baixo desde maio

Aloísio Maurício/Estadão Conteúdo Nível de infecções pelo novo coronavírus também caíram pega segunda semana consecutiva em todo o estado



A média móvel de mortes provocadas pelo novo coronavírus caíram pela quinta semana consecutiva no estado de São Paulo. Durante a 37ª Semana Epidemiológica, que foi entre 6 e 12 de setembro, o estado contabilizou 1.254 novas mortes, uma média móvel de 179 óbitos por dia. Essa foi a menor média móvel que o estado registrou desde a 20ª Semana Epidemiológica, entre os dias 10 e 16 de maio, quando a média móvel da semana contabilizava 154 mortes por dia.. A média móvel é calculada somando o total de casos da semana e dividindo pelo número de dias. Na 36ª Semana Epidemiológica, entre 30 de agosto a 5 de setembro, a média móvel foi de 196 mortes por dia.

O estado também apresentou queda de novo casos de infecção em meio à pandemia. Na última Semana Epidemiológica, foram contabilizados 37.605 novos diagnósticos de Covid-19, média de 5.372 ocorrências por dia. Foi o segundo período de queda e a menor média móvel registrada desde a 24ª Semana Epidemiológica, entre os 7 e 13 de junho, quando o estado tinha uma média móvel de 4.618 novos casos por dia. Apesar da redução, São Paulo ainda lidera o número de casos do coronavírus no Brasil. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde neste sábado, o estado concentra 890.690 dos 4.315.687 casos registrados no Brasil. São Paulo também é líder no número de mortes, com 32.567 das 131.210 contabilizadas no país.

*Com Agência Brasil