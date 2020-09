Covid-19: Ryan Reynolds mostra ‘teste do cotonete’ para retomar gravações de filme da Netflix

Ryan Reynolds está de volta ao trabalho. O “Deadpool” usou sua conta no Twitter para anunciar seu retorno às gravações de “Red Notice” e mostrar que, na retomada, ele está tomando todas as precauções com a pandemia do coronavírus. Ele passou pelo “teste do cotonete”, que identifica casos de Covid-19. “O teste é rápido e fácil. O médico enfia o cotonete no seu nariz, fundo o suficiente para ativar suas memórias de infância e aí acaba”, brincou. “Não importa o que você diga para o doutor, ele não vai te pagar um jantar antes”, completou. As gravações tiveram de ser interrompidas pela Netflix por quase seis meses por causa da pandemia.

Back to work on #RedNotice. The Covid Test is quick and easy. The doctor places the swab up your nose, just deep enough to tickle your childhood memories and then it’s over. No matter what you say to him, he won’t buy you dinner first. 📷: @blakelively pic.twitter.com/CsohqlJCyA

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 12, 2020