Infecções por coronavírus passam de 100 mil no mundo; já são mais de 3 mil mortos

93 países foram afetados pela doença

EFE/José Jácome Foram 3.735 casos a mais com relação ao relatório divulgado 24 horas atrás



A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou boletim neste sábado (8) informando que o número de pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o planeta passou de 100 mil.

De acordo com os dados coletados nos países afetados, foram 3.735 casos a mais com relação ao relatório divulgado 24 horas atrás. Com isso, o total de registros desde o início da crise sanitária é de 101.927.

Na China, onde surgiu a epidemia e há o maior número de contágios, foram 102 novos diagnósticos, contra 3.633 no restante do mundo.

O número de mortos chegou a 3.486, sendo 3.073 no território chinês, e 413 em outros países. Entre as mortes incluídas neste último boletim, foram 28 óbitos no gigante asiático, contra 78 nas outras nações.

Por outro lado, no documento oficial de hoje, estão contabilizados os primeiros casos de infecção em cinco países: Colômbia, Peru, Sérvia, Togo e Vaticano.

Dessa forma, são 93 países afetados pela propagação do coronavírus no planeta.

Depois da China, a Coreia do Sul tem o maior número de casos, com 6.767, sendo 483 novos; seguida da Itália, com 5.061 casos, sendo 1.145 novos. Logo depois, aparecem Irã, com 4.747 casos, 1.234; França e Alemanha, com mais de 600 casos cada uma, deixaram o Japão para trás.

* Com EFE