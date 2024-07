13 palestinos morrem por ataque em Gaza, em meio a negociações entre Israel e Hamas

Entre os mortos nos campos de refugiados de Nuseirat e Bureij estavam três crianças e uma mulher

Pelo menos 13 pessoas foram mortas em três ataques aéreos israelenses que atingiram campos de refugiados no centro de Gaza durante a madrugada deste sábado, (20), segundo autoridades de saúde palestinas, enquanto as conversas de cessar-fogo no Cairo parecem progredir. Entre os mortos nos campos de refugiados de Nuseirat e Bureij estavam três crianças e uma mulher, de acordo com equipes de ambulância palestinas que transportaram os corpos para o hospital Al-Aqsa Martyrs nas proximidades.

A guerra em Gaza, que foi desencadeada pelo ataque de 7 de Outubro do Hamas ao sul de Israel, matou mais de 38.900 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde do território, que não diferencia combatentes e civis em sua contagem. A guerra criou uma catástrofe humanitária no território palestino costeiro, deslocou a maior parte de sua população de 2,3 milhões e desencadeou uma fome generalizada.

No Cairo, mediadores internacionais, incluindo os Estados Unidos, continuam pressionando Israel e Hamas por um acordo em fases que cessaria os combates e libertaria cerca de 120 reféns em Gaza.

publicado por Tamyres Sbrile