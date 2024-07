Trump volta a fazer comícios públicos neste sábado, pela 1ª vez com vice

O candidato republicano à Presidência dos EUA,realiza neste sábado (20), às 18h (de Brasília, 17h local) seu primeiro comício público de campanha desde que foi ferido em uma tentativa de assassinato, em um evento no Estado-chave de Michigan ao lado de seu novo companheiro de chapa, JD Vance.O comício conjunto com o senador de Ohio é o primeiro para a dupla desde que oficialmente se tornaram os indicados pelo Partido Republicano na Convenção Nacional Republicana. Trump iniciou o encontro partidário nomeando Vance como seu candidato a vice-presidente e concluiu com um discurso pedindo unidade após um ataque a tiros em 13 de julho na Pensilvânia, que deixou Trump com uma orelha ensanguentada.