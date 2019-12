2020 já chegou! Nova Zelândia, Kiribati e Samoa comemoram o ano novo

EFE O próximo país a passar pela virada do ano é a Austrália, às 10h de Brasília



2020 já chegou em alguns lugares do mundo. Os habitantes de Kiribati e Samoa, países insulares no Pacífico Sul, foram os primeiros a receber o novo ano. Esses arquipélagos tropicais, com uma população combinada de pouco mais de 300 mil habitantes, festejaram a virada às 7 horas do horário de Brasília.

A população da ilha de Chatham, na Nova Zelândia, localizada a cerca de 680 km a sudeste das principais ilhas do país, foram os próximos a ver a chegada de 2020. Os demais habitantes da Nova Zelândia e a população de Fiji e Tonga celebram um pouco mais tarde.

A Austrália, que recebe o Ano Novo às 10 horas (horário de Brasília) cancelou os fogos de artifício na capital e em outras cidades devido aos incêndios florestais no país, que se agravaram ainda mais nos últimos dias e afetam principalmente a região sudeste. Pelo menos 12 pessoas já morreram e mais de três milhões de hectares foram queimados pelas chamas, que começaram a arder em julho.

Mesmo assim, Sydney, a maior cidade australiana, contará com os fogos de artifício – apesar de mais de 280 mil pessoas terem pedido o cancelamento do espetáculo em todo o país devido aos incêndios.

Depois da Austrália, chega a vez de Japão e Coreia do Sul fazerem a contagem regressiva para 2020. Em Manila e outras partes das Filipinas, as autoridades realizaram uma campanha para reduzir o número de fogos de artifício na virada. Em um mercado da capital filipina, os clientes compraram frutas de formato arredondado, o que representa boa sorte, e cornetas para fazer barulho em vez de foguetes.

Embora Mianmar, Camboja, Laos, Tailândia e Vietnã recebam o Ano Novo em datas diferentes, esses países também celebram a data de acordo com o calendário gregoriano.

*Com informações da Agência EFE