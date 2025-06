‘A humanidade apela por paz’, diz o papa após os ataques dos EUA ao Irã

Pontífice disse que cada membro da comunidade internacional tem a responsabilidade moral de pôr fim à tragédia da guerra antes que ela se torne um abismo irreparável

Alberto PIZZOLI / AFP Papa Leão XIV se pronunciou sobre a situação no Oriente Médio



O papa Leão XIV se pronunciou na manhã deste domingo (22) sobre a situação no Oriente Médio e a escalada do conflito com o ataque dos Estados Unidos a três instalações nucleares iranianas. Ao final de sua oração semanal do Angelus, no Vaticano, ele declarou: “A humanidade apela por paz diante das notícias alarmantes vindas do Oriente Médio. Cada membro da comunidade internacional tem a responsabilidade moral de pôr fim à tragédia da guerra antes que ela se torne um abismo irreparável”. Na noite de sábado (21), os Estados Unidos atacaram o Irã, e com essa decisão, entrou formavelmente no conflito entre Irã e Israel que teve seu estopim no dia 13 de junho, quando o exército israelense realizou ataques contra Terrã.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula