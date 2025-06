Ataque norte-americano aconteceu após mais de uma semana da escalada do conflito entre Israel e Irã

EFE/EPA/ABIR SULTAN Mulher passa por um outdoor agradecendo ao presidente dos EUA, Donald Trump, em Tel Aviv, Israel, em 22 de junho de 2025. As forças dos EUA atacaram três das principais instalações nucleares do Irã: Natanz, Isfahan e Fordo, anunciou o presidente dos EUA, Trump, em 21 de junho, em meio a um conflito crescente entre Irã e Israel



A noite do dia 21 de junho ficou marcada por uma ação inédito: o ataque dos Estados Unidos ao Irã. O presidente Donald Trump autorizou a base militar a bombardear três instalações nucleares iranianas. Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que os ataques atingiram “com sucesso” os complexos nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan. “Uma carga total de bombas foi lançada no alvo principal, Fordow”, escreveu. O presidente também declarou que os aviões envolvidos na operação já deixaram o espaço aéreo iraniano e retornam em segurança aos Estados Unidos. “Agora é tempo para a paz”, sinalizando que considera a missão encerrada e indicando que deseja evitar uma escalada maior do conflito.

O ataque norte-americano aconteceu após mais de uma semana da escalada do conflito entre Israel e Irã. Os israelenses querem que os iranianos parem o programa militar em falam em defender a segurança do seu país, contudo, eles não possuem aramamentos para conseguir destruir as bases nucleares, os únicos detentores de uma aram capaz, são os Estados Unidos. E foi exatamente com furtivos B-2, que decolaram da Base Aérea de Whiteman, no Missouri, que os ataques foram realizados.

Os B-2 são os únicos aviões capazes de lançar a GBU-57, bomba antibunker de 13,6 toneladas projetada para destruir alvos subterrâneos, como a instalação de Fordow, localizada sob uma montanha e considerada uma das mais protegidas do programa nuclear iraniano. Com o ataque, os EUA passam a integrar formalmente a campanha militar de Israel contra o Irã, iniciada há uma semana com o objetivo declarado de impedir a capacidade do país persa de desenvolver armas nucleares. Na noite de sábado, o presidente Donald Trump fez um pronunciamento sobre o ataque e disse que “haverá paz ou tragédia no Irã”. Confira abaixo o pronunciamento completo de Trump.

Seguem suas declarações:

“Há pouco, o Exército dos Estados Unidos lançou ataques massivos de precisão contra três importantes instalações nucleares iranianas: Fordo, Natanz e Isfahan.”

“Todos nós ouvimos esses nomes há anos, enquanto construíam esse empreendimento terrivelmente destrutivo”.

“Nosso objetivo era destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e deter a ameaça nuclear representada pelo principal Estado patrocinador do terrorismo no mundo”.

“Esta noite, posso relatar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular”.

“As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram total e completamente destruídas.”

“O Irã, o tirano do Oriente Médio, precisa agora fazer a paz. Se não fizer, os ataques futuros serão muito maiores e muito mais fáceis”.

“Por 40 anos, o Irã disse: ‘Morte à América, morte a Israel!'”

“Eles mataram nossos concidadãos, explodindo seus braços e pernas com bombas à beira da estrada. Essa era a especialidade deles; perdemos mais de 1.000 pessoas”.

“Centenas de milhares em todo o Oriente Médio e ao redor do mundo morreram como resultado direto de seu ódio; em particular, muitos foram mortos por seu general, Qasem Soleimani” (um alto comandante da Guarda Revolucionária, morto em um ataque dos EUA em 2020, durante o primeiro mandato de Trump).

“Decidi há muito tempo que não permitiria que isso acontecesse. Não vai continuar”.

“Quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Trabalhamos em equipe como talvez nenhuma outra equipe tenha trabalhado antes, e fizemos grandes avanços na erradicação desta terrível ameaça a Israel”.

“Quero agradecer ao Exército israelense pelo maravilhoso trabalho que realizaram”.

“E, mais importante, quero parabenizar os grandes patriotas americanos que pilotaram aquelas magníficas máquinas esta noite e todo o Exército dos Estados Unidos por uma operação como o mundo não via há muitas e muitas décadas. Espero que não precisemos mais de seus serviços com esse nível de intensidade. É o que espero”.

“Também quero parabenizar o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, um general espetacular, e todas as mentes militares brilhantes envolvidas neste ataque”.

“Dito isso, isso não pode continuar. Haverá paz, ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos oito dias”.

“Lembrem-se, ainda há muitos alvos. O desta noite foi o mais difícil de todos, de longe, e talvez o mais letal. Mas se a paz não chegar logo, perseguiremos esses outros alvos com precisão, velocidade e habilidade. A maioria deles pode ser eliminada em questão de minutos”.

“Nenhum exército no mundo poderia ter feito o que fizemos esta noite, nem perto disso. Nunca houve um exército capaz do que aconteceu há pouco”.

“Amanhã, o general Caine e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, darão uma entrevista coletiva às 8h (9h em Brasília) no Pentágono”.

“E quero agradecer a todos, e em particular a Deus. Quero dizer: nós te amamos, Deus, e amamos nossos grandes militares; proteja-os”.

“Que Deus abençoe o Oriente Médio, que Deus abençoe Israel e que Deus abençoe a América. Muito obrigado. Obrigado”.

*Com informações da AFP