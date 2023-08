Acadêmico Bernardo Arévalo de León vence as eleições presidenciais na Guatemala

Posse está marcada para 14 de janeiro; Bernardo vai substituir o atual mandatário Alejandro Giammattei

EFE/ Esteban Biba Acadêmico Bernardo Arévalo de León comemora vitória nas eleições presidenciais da Guatemala



O acadêmico Bernardo Arévalo de León, de 64 anos, do partido progressista Semilla, foi eleito o novo presidente da Guatemala depois de derrotar a ex-primeira-dama Sandra Torres Casanova nas eleições realizadas neste domingo, 20. Com mais de 90% dos votos apurados, Arévalo de León já tinha recebido 59% do total, contra 35% de Torres Casanova. Arévalo de León será empossado em 14 de janeiro para um mandato de quatro anos, substituindo o atual mandatário, Alejandro Giammattei. Cerca de 3,7 milhões de guatemaltecos foram às urnas, representando 40% dos 9,3 milhões de cidadãos aptos a participar da eleição. De acordo com analistas políticos, essa foi a eleição mais polêmica na Guatemala desde o estabelecimento da democracia, em 1986, devido aos altos níveis de judicialização e à intervenção do Ministério Público, chefiado por promotores sancionados por corrupção pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.

Nas últimas semanas, o MP acusou o partido de Arévalo de León de um suposto caso de falsificação de assinaturas em seu processo de criação em 2018. Na última quinta-feira, 17, o promotor encarregado do caso, Rafael Curruchiche, garantiu que poderia emitir mandados de prisão contra membros do partido Semilla. Arévalo De León, que atualmente é congressista, chegou às urnas impulsionado por uma sólida votação urbana, com a promessa de combater a corrupção no país centro-americano e a intenção de emular a presidência de seu pai, Juan José Arévalo Bermejo, que governou o país entre 1945-1951.

*Com informações da EFE.