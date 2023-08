Mais de 900 pessoas são detidas em operações de segurança eleitoral no Equador

Em relação aos crimes eleitorais, comandante geral da Polícia Nacional contou que uma pessoa foi presa por falso sufrágio, duas por agressão e resistência e 22 por posse e porte de armas

EFE/José Jácome - 07/02/21 Comandante geral da Polícia Nacional garantiu que as operações de segurança vão continuar durante o período de apuração



Número expressivo de pessoas foram detidas dentro das operações de segurança pelas eleições gerais realizadas no Equador neste domingo, 20. “No número total de pessoas presas no dia da eleição, desde que a operação está em vigor, houve 945 pessoas presas por alguns delitos, como crimes comuns e mandados de prisão”, disse em entrevista coletiva, o comandante geral da Polícia Nacional, Fausto Salinas. Em relação aos crimes eleitorais, Salinas contou que uma pessoa foi presa por falso sufrágio, duas por agressão e resistência e 22 por posse e porte de armas. Ele ressaltou que o controle de objetos na entrada dos locais de votação e as operações nos arredores, que envolveram 53.707 policiai em todo o país, “proporcionaram o sucesso que as eleições exigiam em nível nacional”. “Houve poucos incidentes em relação ao tamanho do processo eleitoral”, disse o comandante da polícia. Ele ainda garantiu que as operações de segurança vão continuar durante o período de apuração. Mais de 13,4 milhões de equatorianos estavam habilitados para votar, e 82,26% deles compareceram às urnas, de acordo com o Conselho Nacional Eleitoral.