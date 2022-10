Acidente de ônibus deixa 20 mortos e 15 feridos na Colômbia

Veículo teve problemas mecânicos, capotou em estrada e ficou à beira de um abismo

Leonardo Castro / AFP Acidente de ônibus na Colômbia deixou 20 pessoas mortas neste sábado, 15



Um acidente de ônibus deixou 20 pessoas mortas e outras 15 feridas neste sábado, 15, no sudoeste da Colômbia. De acordo com autoridades locais, o veículo teve um problema mecânico durante a madrugada, capotou e ficou à beira de um abismo na Rodovia Pan-Americana. O ônibus fazia a rota entre o porto de Tumaco e a cidade de Cali. Relatório preliminar da polícia aponta que o motorista perdeu o controle do veículo após sair da estrada em uma curva. Entre os feridos estão uma menina, de três anos, e um menino, de oito anos, que foram socorridos por ambulâncias e pelos bombeiros. O trabalho de resgate e de retirada dos corpos duraram mais de nove horas.