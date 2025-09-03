Acidente em Lisboa: Itamaraty diz não haver brasileiros entre as vítimas até o momento

O descarrilhamento do Elevador da Glória, uma famosa atração turística, deixou ao menos 15 mortos e 18 feridos, segundo autoridades locais

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Uma das principais suspeitas para as causas do acidente envolve a ruptura de um dos cabos do bonde



O governo brasileiro lamentou o acidente no Elevador da Glória, uma famosa atração turística de Lisboa, nesta quarta-feira (3), e afirmou que, até o momento, não há registro de brasileiros entre os mortos. O descarrilhamento do elevador deixou ao menos 15 mortos e 18 feridos, segundo autoridades locais.

“Ao expressar condolências às famílias das vítimas, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal”, afirma o Itamaraty em nota. Cinco pessoas entre os feridos estão em estado grave e há estrangeiros entre as vítimas, mas a nacionalidade deles não foi divulgada.

Os feridos foram levados para três hospitais da capital portuguesa: São José, Santa Maria e São Francisco Xavier. O trânsito na região foi interrompido e a Polícia Judiciária investiga o caso. Uma das principais suspeitas para as causas do acidente envolve a ruptura de um dos cabos do bonde, que descarrilou e se chocou contra um prédio. O presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa também prestou condolências às famílias afetadas pelo ocorrido.

Veja a nota na íntegra:

*Com informações do Estadão Conteúdo

