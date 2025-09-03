Jovem Pan > Notícias > Mundo > Bondinho tomba em Lisboa e deixa pelo menos 15 mortos e 18 feridos

Um dos cartões-postais mais famosos de Lisboa, o Elevador da Glória, descarrilou e tombou nesta quarta-feira, (3). O acidente, que destruiu o funicular e causou um grande susto na capital portuguesa, deixou pelo menos 15 mortos e 18 feridos, cinco em estado grave, segundo a CNN de Portugal. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo completamente destruído após o acidente, ocorrido em uma das ladeiras mais íngremes da cidade. O Elevador da Glória é parte essencial do sistema de transporte turístico e público de Lisboa, conhecido por sua função de ligar a Praça dos Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, em um percurso de 265 metros.

A bordo do funicular, que tem capacidade para 43 passageiros, estavam 20 pessoas no momento do acidente. Segundo relatos oficiais, apesar da gravidade da situação, a maioria sofreu apenas ferimentos leves e já foi liberada do hospital. O veículo passou por uma reparação geral em 2022 e por uma manutenção periódica em 2024, seguindo todos os protocolos de segurança. Uma investigação completa foi iniciada para apurar as causas do descarrilamento.

O Elevador da Glória é um dos funiculares mais antigos do mundo ainda em operação, com inauguração em 1885. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou o incidente e expressou solidariedade às vítimas. “O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes”, declarou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA
