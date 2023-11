Ações da principal petrolífera argentina disparam após vitória de Milei

YPF chegou a registrar alta de 40% no início da sessão, mas papeis foram negociados com salto de 32,5% no valor original

JUAN MABROMATA / AFP Com privatização, Milei quer diminuir o papel do Estado no mercado e equilibrar as contas públicas



As ações da empresa estatal de petróleo da Argentina, a YPF, dispararam nesta segunda-feira, 20, após o presidente eleito, Javier Milei, dizer que pretende privatizar a companhia. No início da sessão, as ações registraram um salto de mais de 40%, antes de reduzir alguns ganhos e serem negociadas com alta de 35,2%. A YPF é a maior petrolífera argentina e é responsável pela supervisão do desenvolvimento de Vaca Muerta, a segunda maior reserva de gás de xisto do mundo e a quarta maior reserva de óleo de xisto. O país sul-americano nacionalizou 51% da petrolífera há mais de uma década da espanhola Repsol. Os mercados argentinos não abriram nesta segunda por causa de u m feriado, mas as ações relacionadas com a Argentina e seus títulos em dólares registraram recuperação no exterior após o resultado da eleição. Milei derrotou o ministro da Economia, Sergio Massa, e afirmou que a YPF era uma das empresas estatais que pretendia vender para diminuir o papel do Estado e melhorar as contas públicas. O economista deverá assumir o cargo em 10 de dezembro e disse esperar que seu governo “crie valor” para as empresas, visando uma venda de “forma muito benéfica para os argentinos”.

*Com informações da Reuters