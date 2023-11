FMI parabeniza presidente eleito da Argentina e promete parceria para superar crise econômica

Kristalina Georgieva, diretora-geral do fundo, expressou o desejo de trabalhar em estreita colaboração com Milei

HANNIBAL HANSCHKE/EFE Kristalina Georgieva é diretora-geral do FMI desde setembro de 2019



A diretora-geral do FMI (Fundo Monetário Internacional), Kristalina Georgieva, parabenizou o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 20. Georgieva expressou o desejo de trabalhar em estreita colaboração com Milei e sua administração para desenvolver e implementar um plano sólido que garanta a estabilidade macroeconômica e fortaleça o crescimento inclusivo para todos os argentinos. A Argentina enfrenta uma crise econômica há muitos anos e é o país com a maior dívida pendente junto ao FMI, totalizando US$ 46 bilhões (equivalente a R$ 225 bilhões na cotação atual). A vitória de Milei sobre o atual ministro da Economia, Sergio Massa, nas eleições, com 55,69% dos votos, representa uma mudança significativa na política econômica do país.

Milei defende mudanças radicais, incluindo a extinção do Banco Central e a dolarização da economia argentina. Além disso, ele prometeu privatizar diversas empresas estatais, começando pela petroleira YPF. No entanto, antes de realizar a venda, o presidente eleito planeja reestruturar a companhia, de forma a beneficiar os argentinos. A mensagem de apoio de Kristalina Georgieva ao presidente eleito reflete a expectativa de uma parceria próxima entre o FMI e a administração de Milei. Ambos têm como objetivo principal encontrar soluções para a crise econômica argentina e promover um crescimento inclusivo que beneficie toda a população do país.