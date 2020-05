Ações da Moderna caem 10% em NY em meio a incertezas sobre vacina

A farmacêutica relatou que, em uma fase inicial de seu estudo, oito dos 45 participantes desenvolveram anticorpos neutralizantes para a Covid-19

Marcelo Camargo/Agência Brasil Especialistas em vacinas pedem cautela com os resultados do teste, alegando que o governo norte-americano não se pronunciou a respeito



As ações do grupo farmacêutico americano Moderna, que ontem dispararam em Wall Street após a companhia anunciar resultados encorajadores de uma vacina experimental contra o novo coronavírus, caíram 10% nesta terça-feira (19) na Bolsa de Nova York, contribuindo para o saldo negativo do dia em Wall Street.

A empresa relatou que, em uma fase inicial de seu estudo, liderado pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA (NIAID), oito dos 45 participantes desenvolveram anticorpos neutralizantes para a Covid-19 após 43 dias e duas doses. A companhia anunciou uma Oferta Pública Inicial de ações (OPI) para financiar a potencial distribuição do medicamento.

A Moderna conseguiu uma capitalização de cerca de US$ 29 bilhões, ajudada pelo otimismo em torno de uma vacina que “pode mudar o jogo, dependendo de como se sair nas próximas fases”, afirmou o analista Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, em comunicado.

Porém, após ver seus títulos subirem cerca de 20% ontem, a companhia perdeu hoje metade dessa valorização após a publicação de um artigo no portal de notícias científicas “Stat News”, em que especialistas em vacinas pediam cautela com os resultados do teste, alegando que o governo norte-americano não se pronunciou a respeito e que os resultados preliminares se referem apenas a oito dos 45 participantes do estudo.

“(A Moderna) ainda não trouxe uma vacina ao mercado, mas tem em seu portfólio uma variedade de vacinas para doenças infecciosas. Ela não publica sobre seus trabalhos em jornais científicos. O que é conhecido tem sido noticiado em comunicados à imprensa. Não é suficiente para construir confiança na comunidade científica”, diz o texto.

Fundada em 2010, a Moderna tem valor de mercado de US$ 26 bilhões e se valorizou quase 280% na bolsa nos últimos três meses, coincidindo com a evolução da pandemia.

* Com EFE