‘Acontece um Hitler’, diz Lula sobre retrocessos na democracia

Declaração foi dada em Barcelona, onde se encontrarão vários líderes internacionais no sábado (18), encabeçados pelo chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez

Oscar DEL POZO/AFP Anteriormente, ocorreu a plenária da I Cúpula Espanha-Brasil, que contou com a presença de cerca de doze ministros de cada país



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva advertiu que, quando a democracia retrocede, “acontece um Hitler“, instando a fortalecê-la em encontros como o convocado para este sábado (18) em Barcelona, ao qual comparecerão vários líderes internacionais, encabeçados pelo chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez.

“O que nós queremos é discutir para ver se a gente consegue encontrar uma solução para fortalecer o processo democrático no mundo. Para que a gente não permita um retrocesso. Porque quando há um retrocesso, acontece um Hitler”, afirmou Lula em uma coletiva de imprensa ao lado do socialista Pedro Sánchez, em Barcelona.

Anteriormente, ocorreu a plenária da I Cúpula Espanha-Brasil, que contou com a presença de cerca de doze ministros de cada país, e na qual foram assinados vários acordos bilaterais em áreas como minerais críticos, combate à violência contra as mulheres e cooperação científica.

“Nossos países estão chamados a ser motores que aproximem ainda mais a União Europeia da América Latina e do Caribe”, destacou Sánchez sobre este encontro realizado no Palácio de Pedralbes, que representa a primeira cúpula bilateral desse nível que a Espanha realiza com um país latino-americano.

“Enquanto outros abrem feridas, o que queremos é justamente fechá-las e curá-las, e nos dedicarmos ao que é importante”, acrescentou.

O encontro antecede o IV Fórum em Defesa da Democracia, que será realizado na manhã de sábado, em Barcelona, e para a qual é esperada a presença de líderes de diferentes países, como a presidente do México, Claudia Sheinbaum; o mandatário da Colômbia, Gustavo Petro; e o da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

Trata-se da quarta reunião desta iniciativa lançada por Lula e Sánchez em 2024, que busca impulsionar a colaboração entre países em favor do multilateralismo.

“Hoje, é evidente que essa paz e os valores que a sustentam estão sendo atacados por essa onda reacionária, pelos autoritários, pela desinformação, males que ameaçam a solidez de nossas instituições democráticas”, afirmou Sánchez.

O encontro também coincide com o fórum Global Progressive Mobilisation (GPM), uma reunião de forças de esquerda, movimentos sindicais e pensadores que acontece paralelamente em Barcelona.

No encerramento do fórum, no sábado, Lula e Sánchez devem discursar novamente.