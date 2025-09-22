Jovem Pan > Notícias > Mundo > Acordo sobre TikTok será assinado nesta semana por Trump, diz Casa Branca

Acordo sobre TikTok será assinado nesta semana por Trump, diz Casa Branca

Os Estados Unidos pedem que o algoritmo da rede social chinesa seja controlado por um grupo de investidores americanos para ‘proteger dados’ dos cidadãos

  • Por Jovem Pan
  • 22/09/2025 18h17
  • BlueSky
JIM LO SCALZO/EFE/EPA O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina diversas ordens executivas, incluindo indultos para réus dos distúrbios de 6 de janeiro e um adiamento na proibição do TikTok Republicano ainda deve realizar uma reunião multilateral sobre o Oriente Médio

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta segunda-feira (22) que o acordo sobre o TikTok deve ser assinado até o fim desta semana pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O país pede que o algoritmo da rede social chinesa seja controlado por um grupo de investidores americanos para “proteger dados” dos cidadãos dos Estados Unidos.

Sobre a Assembleia Geral da ONU, que ocorre nesta semana em Nova York, Leavitt pontuou que Trump deve se reunir com o secretário-geral da instituição, António Guterres, e com os líderes da Ucrânia (Volodymyr Zelensky), Argentina (Javier Milei) e União Europeia (Ursula Von der Leyen) durante a cúpula.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Segundo a secretária de imprensa, o republicano ainda deve realizar uma reunião multilateral sobre o Oriente Médio, mas não informou quando o encontro ocorrerá e quem participará.

Leia também

'Quem protege e auxilia atores estrangeiros malignos como Moraes ameaça os interesses dos EUA', diz Marco Rubio
Governo brasileiro critica sanção contra mulher de Moraes por parte da administração Trump

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >