Acordo sobre TikTok será assinado nesta semana por Trump, diz Casa Branca

Os Estados Unidos pedem que o algoritmo da rede social chinesa seja controlado por um grupo de investidores americanos para ‘proteger dados’ dos cidadãos

JIM LO SCALZO/EFE/EPA Republicano ainda deve realizar uma reunião multilateral sobre o Oriente Médio



A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta segunda-feira (22) que o acordo sobre o TikTok deve ser assinado até o fim desta semana pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O país pede que o algoritmo da rede social chinesa seja controlado por um grupo de investidores americanos para “proteger dados” dos cidadãos dos Estados Unidos.

Sobre a Assembleia Geral da ONU, que ocorre nesta semana em Nova York, Leavitt pontuou que Trump deve se reunir com o secretário-geral da instituição, António Guterres, e com os líderes da Ucrânia (Volodymyr Zelensky), Argentina (Javier Milei) e União Europeia (Ursula Von der Leyen) durante a cúpula.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo a secretária de imprensa, o republicano ainda deve realizar uma reunião multilateral sobre o Oriente Médio, mas não informou quando o encontro ocorrerá e quem participará.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório