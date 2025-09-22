Acordo sobre TikTok será assinado nesta semana por Trump, diz Casa Branca
Os Estados Unidos pedem que o algoritmo da rede social chinesa seja controlado por um grupo de investidores americanos para ‘proteger dados’ dos cidadãos
A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta segunda-feira (22) que o acordo sobre o TikTok deve ser assinado até o fim desta semana pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O país pede que o algoritmo da rede social chinesa seja controlado por um grupo de investidores americanos para “proteger dados” dos cidadãos dos Estados Unidos.
Sobre a Assembleia Geral da ONU, que ocorre nesta semana em Nova York, Leavitt pontuou que Trump deve se reunir com o secretário-geral da instituição, António Guterres, e com os líderes da Ucrânia (Volodymyr Zelensky), Argentina (Javier Milei) e União Europeia (Ursula Von der Leyen) durante a cúpula.
Segundo a secretária de imprensa, o republicano ainda deve realizar uma reunião multilateral sobre o Oriente Médio, mas não informou quando o encontro ocorrerá e quem participará.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nátaly Tenório
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.