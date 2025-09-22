‘Quem protege e auxilia atores estrangeiros malignos como Moraes ameaça os interesses dos EUA’, diz Marco Rubio

Secretário de governo de Donald Trump se manifestou após esposa do ministro do STF ser incluída na lista de sancionados pela Lei Magnitsky

EFE/EPA/AARON SCHWARTZ/POOL 'Moraes foi sancionado em 30 de julho por graves violações de direitos humanos'



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira (22) que a inclusão de Viviane Barci, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, nas sanções da Lei Magnitsky faz parte das medidas do país contra a “rede de apoio” do magistrado. Rubio também declarou que outros que ajudarem Moraes poderão ser punidos.

Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio

22 de setembro de 2025

Hoje, os Estados Unidos estão sancionando os apoiadores do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e sua empresa, Lex Instituto. Moraes foi sancionado em 30 de julho por graves violações de direitos humanos. Ele usou sua posição para instrumentalizar os tribunais, autorizar detenções preventivas arbitrárias e reprimir a liberdade de expressão.

Essas sanções se somam a uma série de ações tomadas pela Administração Trump para responsabilizar Moraes por abusar de sua autoridade, criar um sistema complexo de censura, atacar abertamente oponentes políticos e cometer graves violações de direitos humanos. Aqueles que protegem e auxiliam atores estrangeiros malignos como Moraes ameaçam os interesses dos EUA e serão responsabilizados.