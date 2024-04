Adolescente de 14 anos é morto a facadas em Londres

Um adolescente de 14 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, incluindo dois policiais, após um homem atacar pedestres com uma espada no leste de Londres nesta terça-feira (30). Segundo a polícia, o homem de 36 anos foi preso e não há indícios de que o ataque tenha sido motivado por ato terrorista. Conforme Stuart Bell, superintendente-chefe da Polícia Metropolitana de Londres, os feridos foram levados ao hospital e os dois agentes foram operados devido a lesões “consideráveis”, acrescentou, mas já estão fora de perigo, assim como outras duas vítimas. O menor de idade, porém, não resistiu aos ferimentos.

“É com grande tristeza que posso confirmar que um dos feridos no ataque, um menino de 14 anos, morreu. Ele foi levado ao hospital depois de ser esfaqueado e infelizmente faleceu pouco depois”, disse Bell à imprensa. Várias pessoas foram apunhaladas, segundo testemunhas informaram aos policias, que se deslocaram antes da 7h para uma estação de metrô na zona leste do bairro Hainault, após uma ligação. “Um homem foi preso com uma espada”, afirmou o comunicado, especificando que, segundo testemunhas, o suspeito atacou pedestres “e dois policiais”.

Imagens publicadas nas redes sociais e recolhidas pela mídia britânica mostravam um homem branco, vestindo calça preta e um moletom amarelo com capuz, espada na mão, andando de forma irregular em frente às casas, enquanto carros da polícia cercavam o local. Segundo testemunhas houve momentos de tensão e gritos.

“O ataque não parece estar vinculado ao terrorismo”, disse Ade Adelekan, um oficial da polícia citado no comunicado. O primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak, usou o perfil no X (antigo Twitter) para se manifestar. “Este é um incidente chocante. Meus pensamentos estão com as pessoas afetadas e suas famílias. Gostaria de agradecer aos serviços de emergência pela sua resposta contínua e prestar homenagem à extraordinária coragem demonstrada pela polícia no local”, disse.

