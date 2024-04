Viih Tube desabafa sobre comentários de que segundo filho seria ‘estratégia de marketing’

Ex-BBB reforçou que sempre desejou ter duas gestações próximas e negou competição com outras influenciadoras

Montagem: Instagram/@viihtube A influenciadora esclareceu que ter um segundo filho é um sonho e uma grande responsabilidade em sua vida



Após anunciar a sua segunda gravidez, Viih Tube fez um desabafo sobre as críticas que recebeu na web. A influenciadora esclareceu que ter um segundo filho não é “estratégia de marketing”, mas, sim, um sonho e uma grande responsabilidade em sua vida. Viih Tube fez questão de rebater comentários que criticaram a escolha do casal. “Sei que nós escolhemos expor nossa vida, nossa família. Mas ter filho não é marketing, é o maior sonho da minha vida, é a maior responsabilidade. Vi muitos comentários maldosos falando até tom de competição com outras influenciadoras”, relatou. “E de verdade, eu não sei o que se passa na cabeça de alguém para achar que colocar alguém no mundo é uma competição”, disse.