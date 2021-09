Adolescente morre e dois ficam feridos após ataque a ponto de ônibus escolar nos EUA

Atentado a tiros ocorreu no começo da manhã enquanto adolescentes aguardavam transporte; motivo do crime ainda não foi desvendado

Louisville Metro Police Department Caso foi registrado em Louisville



Um adolescente morreu e outros dois ficaram feridos após serem atingidos por um ataque a tiros enquanto esperavam um ônibus escolar na manhã desta quarta-feira, 22, na cidade de Louisville, nos Estados Unidos. A informação foi dada pela polícia local nas redes sociais. Segundo o órgão, o ataque ocorreu às 6h30 na hora local (7h30 no horário de Brasília) e teria partido de um carro em movimento. Os três menores de idade foram socorridos: um deles foi levado para o Hospital Universitário de Louisville e teve a morte confirmada no local, outro foi encaminhado ao Hospital Infantil de Kosair e recebeu ajuda médica para ferimentos leves e uma garota foi socorrida no local do crime. Os sobreviventes passam bem. Em comunicado, a filial da agência federal norte-americana (FBI) em Louisville prestou solidariedade às famílias das vítimas e disse que o caso é “inaceitável”. “Nossos corações estão partidos com a notícia de uma violência sem sentido contra crianças que esperavam um ônibus escolar”, afirmou. A motivação do crime não foi descoberta até o momento e a polícia solicita que qualquer pessoa que tenha informações denuncie.