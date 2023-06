Adolescentes são detidos por matar e comer cisne nos EUA

Animal foi retirado de lagoa no subúrbio de Nova York; família acreditou que era um pato

Pixabay Faye ganhou memorial de moradores da Manlius, em Nova York



Três adolescentes foram presos no nordeste dos Estados Unidos depois que supostamente mataram e comeram um cisne que pensavam que era um pato, informou a polícia. A ave, conhecida como Faye, foi morta no fim de semana em uma lagoa em Manlius, subúrbio de Syracuse, estado de Nova York, afirmou o departamento de polícia local em um comunicado. Os suspeitos também sequestraram seus quatro filhotes e tinham a intenção de criá-los como animais de estimação, contou aos jornalistas o sargento Kenneth Hatter, da polícia de Manlius. Os filhotes de cisne foram encontrados vivos em uma loja próxima, onde trabalhava um dos suspeitos, e também em uma residência particular. A cisne Faye, no entanto, teve menos sorte. “A família e os amigos consumiram o cisne adulto. Acreditaram que era um pato muito grande”, disse Hatter em coletiva de imprensa na terça-feira, 30. “Não sabiam que não era um animal selvagem, que na realidade era propriedade do povo de Manlius”, acrescentou. Os suspeitos, de 18, 17 e 16 anos, foram presos por acusações que incluem crime contra a propriedade, roubo e invasão, disse Hatter. Os cisnes são um símbolo de Manlius, um pequeno povoado de aproximadamente 4.600 habitantes, desde que foram introduzidos pela primeira vez em sua lagoa no início do século XX, assinalaram as autoridades. “É triste”, disse o prefeito Paul Whorrall à imprensa local. “É como perder um membro da família”.

*Com informações da AFP