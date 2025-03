Aeroporto Heathrow em Londres fecha por incêndio e afeta tráfego mundial

Corpo de Bombeiros anunciou nesta sexta-feira (21), que ‘conseguiu controlar o fogo e evitar que se propagasse’; unidade antiterrorismo da polícia ficará responsável por investigar o incêndio

AFP O grupo acrescentou que "graves interrupções (no tráfego) são esperadas nos próximos dias".



O Aeroporto de Heathrow, em Londres, o maior da Europa, foi forçado a fechar o dia todo nesta sexta-feira (21) devido a uma queda de energia após um incêndio, interrompendo o tráfego aéreo mundial. A operadora Heathrow Airport Holdings anunciou que “para garantir a segurança, o aeroporto permanecerá fechado até 23h59 locais (20h59 em Brasília) do dia 21 de março”. O grupo acrescentou que “graves interrupções (no tráfego) são esperadas nos próximos dias”.

O Heathrow conecta-se com 80 países e opera 1.300 decolagens e pousos diariamente, fazendo com que 230.000 passageiros passem por seus terminais todos os dias. A queda de energia foi causada por um grande incêndio que começou às 23h23 locais de quinta-feira na subestação elétrica de Hayes, subúrbio do oeste de Londres, que fornece energia para o aeroporto, disseram os bombeiros.

O diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), o irlandês Willie Walsh, criticou a falta de planejamento do aeroporto.”Como uma infraestrutura de importância nacional e global pode ser completamente dependente de uma única fonte de energia sem alternativa? Esta é uma falha clara de planejamento por parte do aeroporto”, disse Walsh na rede X.

O Corpo de Bombeiros anunciou, por volta das 8h00 desta sexta-feira (horário local), que “conseguiu controlar o fogo e evitar que se propagasse”. O incêndio afetou “um transformador que continha 25.000 litros de óleo de resfriamento”, que pegou fogo e causou “um risco significativo devido à presença de equipamentos de alta tensão”, explicou Jonathan Smith, porta-voz do Corpo de Bombeiros. A unidade antiterrorismo da polícia de Londres ficará responsável por investigar o incêndio.

“Estamos trabalhando com o Corpo de Bombeiros de Londres para determinar a causa do incêndio, que continua sob investigação. Embora não haja atualmente nenhum indício de crime, continuamos abertos” a qualquer possibilidade, anunciou a Polícia Metropolitana em um comunicado.

Desvios a outros aeroportos

Cerca de 120 voos para o aeroporto estavam no ar quando o fechamento foi anunciado. Dois voos da Qantas com destino ao aeroporto de Londres, de Perth, Austrália, e Singapura, tiveram que ser desviados para o Charles de Gaulle, em Paris, segundo a companhia aérea australiana. Sete voos da United Airlines tiveram que retornar ao aeroporto de origem ou ser direcionados para outros destinos, segundo a companhia americana.

Um porta-voz da Aena, operadora aeroportuária espanhola, informou que 54 voos estavam programados para esta sexta-feira, principalmente de Madri e Barcelona, com destino ou origem em Heathrow. O Aeroporto Gatwick, ao sul de Londres, anunciou que estava começando a receber voos que deveriam pousar em Heathrow. Outros aeroportos, como Shannon, na Irlanda, e Frankfurt, na Alemanha, anunciaram que também estavam recebendo voos cujo destino era Heathrow.

O custo do fechamento de Heathrow para o aeroporto e as companhias aéreas “provavelmente excederá as 50 milhões de libras (cerca de US$ 65 milhões ou R$ 368 milhões)”, disse o consultor de aviação Philip Butterworth-Hayes à AFP. “Estou planejando essa viagem há três meses. Gastei muito dinheiro com as passagens”, lamentou Muhammad Khalil, de 28 anos, à AFP na estação Paddington de Londres, quando estava prestes a pegar o metrô para Heathrow.

“Impacto significativo”

A British Airways anunciou que o fechamento “terá um impacto significativo” em suas operações e seus clientes. Além das instalações do aeroporto, “um grande número de residências e empresas locais” foram afetadas pelo incêndio, segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Pat Goulbourne. O ministro britânico da Energia, Ed Miliband, disse que seu governo fará o possível para restaurar a energia em Heathrow.

O apagão deixou 100.000 casas sem energia durante a noite, explicou Miliband. Às 6h00 desta sexta-feira (horário local), 4.900 casas continuavam sem energia, segundo um porta-voz do operador da rede elétrica National Grid. Construído em 1946, o Heathrow, 25 km a oeste de Londres, é o maior dos cinco aeroportos que atendem a capital britânica.

Quase 84 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto em 2024, um terço deles vindo da vizinha União Europeia. Esses números fazem dele o mais movimentado da Europa, à frente do aeroporto de Paris (70 milhões), do Aeroporto Schiphol de Amsterdã (67) e do Aeroporto de Barajas, em Madri (66). Mundialmente, o Heathrow foi o segundo aeroporto internacional mais movimentado depois de Dubai no ano passado, segundo a empresa de dados de viagens OAG.

