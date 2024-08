Afeganistão promulga lei para ‘promover a virtude e prevenir o vício’

Sanções são graduais com advertências, multas e prisão preventiva de até três dias; em caso de reincidência, acusado será encaminhado para a Justiça

O Afeganistão promulgou uma lei para “promover a virtude e prevenir o vício”, em conformidade com a ‘sharia’ (lei islâmica), anunciou o Ministério da Justiça talibã. A lei estabelece proibições já conhecidas no emirado, mas permite um controle ainda mais rígido. O texto obriga mulheres “a cobrir completamente seus corpos na presença de homens que não pertençam à sua família”, e também seus rostos com uma máscara (como as usadas na pandemia). O mesmo se aplica “ao saírem de casa por necessidade”. Suas vozes não podem ser ouvidas em público (canções, poesia). Os motoristas não podem ouvir música, usar drogas, transportar mulheres sem véu, desacompanhadas ou com homens que não pertençam à família. Outras proibições incluem adultério, homossexualidade, jogos de azar, brigas de animais, criação ou visualização de imagens de seres vivos no computador, ou celular. Homens devem usar barba, que não pode ser muito curta. A “amizade” com não muçulmanos é vetada e cinco orações diárias são obrigatórias. As sanções são graduais: advertências, multas, prisão preventiva de até três dias, e em caso de reincidência, o caso será levado à Justiça.

