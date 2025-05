África do Sul rechaça acusações de Trump sobre ‘genocídio’ contra brancos

Senzo Mchunu, ministro da Polícia, rebateu o presidente dos EUA, que recentemente disse que ‘milhares’ de agricultores brancos foram assassinados em fazendas

Jim WATSON / AFP Acusações foram feitas por Donald Trump durante conversas com o presidente Cyril Ramaphosa



A África do Sul não enfrenta um “genocídio” de brancos e as afirmações de que a maioria das vítimas de assassinatos em fazendas são dessa cor representam uma distorção das estatísticas, declarou o ministro de Polícia nesta sexta-feira (23).

A teoria conspiratória do genocídio é “totalmente infundada e completamente carente de provas”, afirmou Senzo Mchunu, rejeitando as acusações de Donald Trump, que voltou a dizer nesta semana, durante conversas com o presidente Cyril Ramaphosa, que “milhares” de agricultores brancos foram assassinados. “Os assassinatos em fazendas sempre incluíram africanos (negros) e em maior número” que brancos, acrescentou.

Apresentando as estatísticas trimestrais de criminalidade, indicou que dois proprietários de fazendas foram mortos entre janeiro e março de 2025, ambos negros. Um residente de uma fazenda, dois funcionários agrícolas e um administrador de fazenda perderam a vida em ataques em fazendas durante o trimestre. Apenas um – o morador – era branco, segundo Mchunu.

Doze assassinatos em fazendas foram registrados entre outubro e dezembro de 2024, dos quais apenas uma vítima – um proprietário de fazenda – era branca, acrescentou o ministro.

Durante as conversas de quarta-feira no Salão Oval, Trump mostrou um vídeo e artigos que pretendiam apoiar suas acusações de “perseguição”.

Os números registrados entre janeiro e março mostraram uma diminuição de 12% no número de assassinatos em comparação com o mesmo período do ano anterior, com 5.727 pessoas assassinadas em um país com mais de 64 milhões de habitantes.

Isso equivale a 63 homicídios por dia, frente a mais dos 75 diários durante o ano fiscal de 2023/24, segundo números policiais. As vítimas são em sua maioria homens jovens negros que vivem em áreas urbanas.

