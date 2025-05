Líder opositor Juan Pablo Guanipa é preso na Venezuela sob acusação de conspiração

Ex-vice-presidente da Assembleia Legislativa, que estava na clandestinidade, é aliado próximo da também opositora María Corina Machado, que o chama de ‘irmão’

Prensa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz/EFE O ministro Diosdado Cabello anuncia a prisão do ex-deputado opositor Juan Pablo Guanipa



O governo da Venezuela anunciou nesta sexta-feira (23) a prisão do líder opositor Juan Pablo Guanipa, acusado de integrar uma suposta “rede terrorista” que, segundo as autoridades, planejava ações contra as eleições legislativas e estaduais marcadas para este domingo. O anúncio foi feito pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello, em discurso transmitido pela TV estatal. Cabello afirmou que Guanipa é “um dos líderes” da rede e apresentou como provas quatro celulares e um computador apreendidos com o opositor. “Aí está todo o plano”, declarou.

Guanipa, que estava na clandestinidade, é aliado próximo da também opositora María Corina Machado, que o chamava de “irmão”. Ele foi deputado da Assembleia Nacional eleita em 2015, controlada pela oposição, e chegou à vice-presidência da Casa em 2020, período em que Juan Guaidó foi reconhecido por diversos países como presidente interino da Venezuela.

Durante o anúncio, Cabello também informou que outras pessoas, inclusive estrangeiros, foram detidas por suposto envolvimento na conspiração. Imagens exibidas pela TV mostraram Guanipa algemado, usando colete à prova de balas e escoltado por agentes encapuzados.

Logo após a prisão, uma mensagem atribuída a Guanipa foi publicada em sua conta na rede X (antigo Twitter): “Se estão lendo isso, é porque fui sequestrado pelas forças do regime de Nicolás Maduro.” A postagem ainda dizia: “Não tenho certeza do que acontecerá comigo nas próximas horas, dias e semanas. Mas tenho certeza de que venceremos a longa luta contra a ditadura.”

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira