Agência ambiental italiana revela mistério por trás do verde fluorescente que tomou conta do canal de Veneza 

Autoridades disseram que não identificaram a presença de elementos tóxicos nas amostas coletadas, contudo, não informaram a origem da presença desta substância

VIDEO ELEPHANT/Reuters Canal de Veneza ficou com a água verde fluorescente



A Agência Regional de Prevenção e Proteção Ambiental do Veneto (ARPAV) descobriu o mistério envolvendo a água dos canais da cidade de Veneza, na Itália, que ficou verde fosforescente durante o final de semana. Em declaração dada nesta semana, as autoridades anunciaram que as mudanças aconteceram devido à presença de fluoresceína. Os resultados “não indicaram a presença de elementos tóxicos nas amostas analisadas”, disse o órgão, sem informar a origem da presença desta substância no Grande Canal. Os moradores alertaram as autoridades sobre a mudança de coloração da água. O jornal local La Nuova Venezia reportou que a polícia iniciou uma investigação para descobrir se o fenômeno era o resultado de um protesto de ambientalistas. Essa não é a primeira vez que as águas do Grande Canal surgem verdes. Em 1968, o artista argentino Nicolás García Uriburu tingiu as águas do canal durante a 34ª Bienal de Veneza para aumentar a conscientização sobre a ecologia.