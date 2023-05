Lula convida papa Francisco para visitar o Brasil

Segundo o Palácio do Planalto, pontífice ‘ficou de analisar a possibilidade’

Tiziana FABI / POOL / AFP O papa Francisco falou com Lula nesta quarta



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nas redes sociais que convidou o papa Francisco a visitar o Brasil, durante conversa telefônica nesta quarta-feira, 31. O Palácio do Planalto confirmou a conversa, disse que o líder da Igreja Católica “ficou de analisar a possibilidade de visita” e também destacou que Lula tem uma visita oficial confirmada para junho ou julho deste ano. O telefonema estava previsto na agenda oficial do presidente na manhã de hoje, quando Lula agradeceu a Francisco pela atuação “pela paz na Ucrânia” e no combate à pobreza. “Lula ainda relatou ao papa suas conversas com outras lideranças em busca da paz na Ucrânia e lamentou a escalada do conflito na região”, diz nota do Planalto. O presidente lembrou, ainda, dos esforços de Francisco pela “preservação da Amazônia contra as forças que atacam a floresta”.