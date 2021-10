Agência europeia aprova terceira dose de vacina da Pfizer para adultos

Decisão da EMA leva em conta dados apresentados pela farmacêutica que mostram um aumento da produção de anticorpos quando a dose de reforço é aplicada seis meses após a segunda

EMA disse ainda que irá analisar os possíveis efeitos colaterais



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou a aplicação da terceira dose da vacina Pfizer contra a Covid-19 em adultos. Uma decisão do Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) tomada nesta segunda-feira, 4, concluiu que a terceira dose poderá se aplicada em pessoas com mais de 18 anos seis meses após a aplicação da segunda dose. A decisão foi tomada com base em dados apresentados pela Pfizer que mostram um aumento no nível de produção de anticorpos quando a dose de reforço é aplicada seis meses após a segunda. Apesar de aprovar, a EMA afirmou que a utilização da dose extra deve ser autorizada por órgãos nacionais levando em conta fatores internos como o progresso da campanha de vacinação e disponibilidade de imunizantes. “O risco de doenças cardíacas inflamatórias ou outros efeitos colaterais muito raros após uma dose de reforço não é conhecido e está sendo monitorado cuidadosamente”, observou a EMA, que afirmou que seguirá analisando a eficácia de vacinas e medicamentos.

*Com informações da EFE