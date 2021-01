Agência Europeia de Medicamentos aprova vacina da Moderna contra Covid-19

O imunizante recebeu autorização para uso emergencial e aguarda o último aval da Comissão Europeia para início da distribuição de suas doses nos 27 países do bloco

EFE/EPA/Gary Coronado / POOL A vacina contra Covid-19 desenvolvida pela Moderna já está sendo aplicada nos Estados Unidos



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Moderna nesta quarta-feira, 6. Agora, o imunizante aguarda uma autorização final da Comissão Europeia para se tornar a segunda vacina contra o novo coronavírus disponível nos 27 países que compõem o bloco. A primeira foi a da Pfizer–BioNTech, que recebeu aprovação da EMA no dia 21 de dezembro e já está sendo aplicada em toda a União Europeia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, não especificou quando o imunizante da Moderna receberá o último aval, mas afirmou através do seu perfil oficial no Twitter que a entidade está “trabalhando em velocidade máxima para aprová-lo e torná-lo disponível na União Europeia”.

A vacina contra Covid-19 da farmacêutica norte-americana Moderna já recebeu autorização para uso emergencial nos Estados Unidos, no Canadá e em Israel. Parecido com o da Pfizer-BioNTech, o imunizante utiliza pedaços de material genético e precisa de duas aplicações para garantir sua eficácia de 95%, sendo que não houve efeitos colaterais graves durante os ensaios clínicos. A União Europeia possui um acordo de compra de 80 milhões de doses da vacina, com a possibilidade de adquirir outras 80 milhões.

*Com informações de agências internacionais