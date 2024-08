Agente ex-KGB libertado em troca de prisioneiros entre Rússia e Ocidente é próximo a Putin

Vadim Krasikov estava preso na Alemanha após assassinar criminoso ligado à guerrilha separatista chechena

EFE/EPA/MIKHAIL VOSKRESENSKIY/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY Vladimir Putin recebe prisioneiros em solo russo



O agente do Serviço Federal de Segurança russo (FSB, na sigla em russo; ex-KGB), Vadim Krasikov, condenado à prisão perpétua por homicídio na Alemanha e um dos protagonistas da maior troca de prisioneiros entre a Rússia e o Ocidente desde a Guerra Fria, foi parceiro de vários guarda-costas do presidente Vladimir Putin, segundo revelou, hoje (2), o Kremlin. Krasikov foi “membro do grupo de elite Alfa do FSB, no qual serviu com alguns membros da equipe de segurança do presidente”, disse hoje o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, na sua coletiva de imprensa diária. “É claro que eles se cumprimentaram ontem à noite”, acrescentou Peskov, em alusão à recepção que Putin deu no aeroporto aos oito russos libertados na troca.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A libertação de Krasikov era o principal objetivo do Kremlin no caso de uma troca de prisioneiros com o Ocidente. Em declarações à imprensa ocidental, Putin defendeu o assassinato cometido pelo agente, afirmando que ele cumpriu o seu dever patriótico ao eliminar um criminoso ligado à guerrilha separatista chechena. Portanto, não foi por acaso que Krasikov foi o primeiro a descer os degraus do avião que chegou em solo russo, assim como foi o primeiro que o chefe do Kremlin abraçou. O porta-voz do Kremlin explicou hoje que Putin recebeu pessoalmente os libertados ao pé do avião como uma “homenagem”.

“É muito importante. É uma homenagem àquelas pessoas que servem o seu país e que, depois de provações muito difíceis, graças ao trabalho árduo de muitas pessoas, conseguiram regressar à sua terra natal”, declarou. O FSB confirmou ontem a libertação de oito russos presos em países da OTAN em troca de 15 russos e estrangeiros que cumpriam penas em prisões da Rússia e de um cidadão alemão condenado à morte em Belarus.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte