‘Agora nós temos controle total e completo dos céus do Irã’, declara Trump

Presidente diz que EUA não vão assassinar líder supremo do Irã: ‘pelo menos não por enquanto’; em uma outra publicação, Trump apenas escreveu: ‘RENDIÇÃO INCONDICIONAL’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reivindicou superioridade aérea sobre o Irã, em meio à operação em andamento de Israel contra o país persa. “Agora nós temos controle total e completo dos céus do Irã”, afirmou, em publicação na rede social Truth Social. O republicano acrescentou que os iranianos tinham “bons” rastreadores aéreos e equipamentos defensivos, mas que nenhum deles se comparavam aos americanos. “Ninguém faz melhor que o bom e velho EUA”, escreveu.

A ofensiva atual começou na semana passada com ataque de Israel ao território do Irã, que revidou nos dias seguintes. Os Estados Unidos negaram envolvimento nos ataques iniciais, embora tivessem sido alertados com antecedência. Na nova publicação, porém, Trump usou a palavra “nós” para se referir ao controle aéreo sobre o Irã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os americanos não pretendem assassinar o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, “pelo menos não por enquanto”. Em publicação na rede social Truth Social há pouco, Trump disse que os EUA sabem exatamente onde Khamenei está se escondendo. “Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá – não vamos eliminá-lo (matar!), pelo menos não por enquanto”, escreveu.

O republicano disse ainda não querer ver mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. “Nossa paciência está se esgotando”, acrescentou. Em uma outra publicação, Trump apenas escreveu: “RENDIÇÃO INCONDICIONAL!”.

