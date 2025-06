‘Estou buscando um fim real, não um cessar-fogo’, diz Trump sobre o conflito Irã-Israel

Presidente dos EUA, que retornou à agenda diplomática internacional durante o encontro do G7, deixou a reunião na cidade canadense de Kananaskis de helicóptero, um dia antes do previsto

Foto de Suzanne Plunkett / POOL / AFP O presidente dos EUA, Donald Trump, durante a Cúpula do Grupo dos Sete (G7) no campo de golfe Kananaskis Country



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que deseja “um verdadeiro final” para o conflito em curso entre Israel e Irã, e não apenas um cessar-fogo. “Não estou buscando um cessar-fogo, estamos buscando algo melhor do que um cessar-fogo”, disse Trump à imprensa a bordo do Air Force One, pouco antes de retornar aos Estados Unidos após uma reunião de cúpula do G7 no Canadá. O presidente enfatizou que deseja que o Irã “ceda completamente” e que busca um “fim real, não um cessar-fogo”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Trump, que retornou à agenda diplomática internacional durante o encontro do G7, deixou a reunião na cidade canadense de Kananaskis de helicóptero, um dia antes do previsto, enquanto seu aliado Israel prossegue com a troca de ataques de mísseis com o Irã. O magnata republicano utilizou sua plataforma Truth Social algumas horas para alertar os 10 milhões de habitantes da capital iraniana: “Todos deveriam deixar Teerã imediatamente!”, escreveu. Depois de hesitar sobre o apoio a uma declaração conjunta sobre a crise, Trump cedeu durante um jantar em Kananaskis.

*Com informações da AFP