Air India não detecta anomalia nos interruptores de fornecimento de combustível dos Boeing 787

Investigação veio após a queda de uma aeronave no dia 12 de junho que deixou 260 mortos

Foto de Idrees MOHAMMED / AFP Uma aeronave da Air India Express se prepara para pousar no Aeroporto Internacional de Kempegowda, em Bengaluru, em 4 de setembro de 2024. (Foto de Idrees MOHAMMED / AFP)



A inspeção nos interruptores de fornecimento revelou que não houve anomalia nos interruptores de fornecimento de combustível dos Boeing 787 da Air India. A investigação veio após a queda de uma aeronave no dia 12 de junho que deixou 260 morto. Em um relatório preliminar, a Agência Indiana de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) indicou no sábado que o fornecimento de querosene aos dois motores da aeronave foi interrompido logo após a decolagem de Ahmedabad. O corte dos interruptores provocou uma perda repentina de potência nos motores do avião, que caiu sobre edifícios próximos ao aeroporto. Após a divulgação do relatório, a Direção Geral de Aviação Civil (DGCA) ordenou uma inspeção dos dispositivos em vários modelos da Boeing, incluindo os aviões 787 e 737.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O documento da AAIB não apresenta conclusões, nem atribui responsabilidades. A gravação das conversas na cabine revelou que um dos pilotos perguntou ao outro: “Por que você cortou o fornecimento de combustível?”, ao que o segundo respondeu que não havia cortado o fornecimento, segundo a AAIB. “Nossos engenheiros efetuaram no fim de semana verificações nos sistemas de bloqueio dos interruptores (FCS) em todos os nossos Boeing 787”, afirma uma nota interna da Air India aos seus pilotos. O AAIB reiterou nesta quinta-feira que ainda é “muito cedo para tirar conclusões definitivas” sobre as causas do desastre. “Apelamos ao público e meios de comunicação para que se abstenham de divulgar informações prematuras que possam comprometer a integridade das investigações”, acrescentou.

Outros países ordenaram as mesmas medidas de controle para suas companhias que utilizam o Boeing 787 Dreamliner, como Singapura, sem detectar até agora nenhuma anomalia. Em 2018, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos divulgou um boletim alertando sobre “a possível desativação da função de bloqueio do interruptor de controle de combustível” em alguns aviões da Boeing, incluindo o modelo 787. O Wall Street Journal atribuiu à desconexão dos dois interruptores de fornecimento de combustível ao piloto, citando fontes não identificadas. “O copiloto expressou surpresa e, em seguida, pânico, enquanto o capitão permaneceu calmo”, escreveu o jornal, acrescentando que o relatório não determinou se a ação foi deliberada ou acidental.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula