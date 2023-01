Alemanha muda narrativa e incentiva aliados a treinarem ucranianos no uso de tanques Leopard

Ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, declarou que ‘em breve’ devem decidir sobre a autorização do envio do equipamento para a Ucrânia

Wojtek RADWANSKI / AFP Esta foto tirada em 19 de maio de 2022 mostra soldados em um tanque polonês Leopard enquanto tropas da Polônia, EUA, França e Suécia participam do exercício militar DEFENDER-Europe 22, em Nowogard, Polônia



Depois de dizer na última sexta-feira, 20, que estava analisando os prós e contras para enviar tanques Leopard à Ucrânia, a Alemanha mudou a narrativa nesta terça-feira, 24, e deu um passo em direção a entrega do armamento para os ucranianos, que há onze meses estão em guerra com a Rússia. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, anunciou que os países aliados já podem começar a treinar os militares ucranianos no uso de tanques Leopard de fabricação alemã, cuja entrega ainda está pendente de uma decisão que pode chegar “em breve”. “Eu encorajei expressamente os países parceiros que possuem tanques Leopard prontos a treinar forças ucranianas nesses tanques”, disse o ministro Boris Pistorius, acrescentando que uma decisão pode ser iminente e que pode acontecer “em breve”, antes de se encontrar com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em Berlim. O Leopard é um incessante desejo de Kiev que pede insistentemente por ele para repelir a invasão russa com mais eficácia.

Muitos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) possuem esse tanque desejado pela Ucrânia, porém, para poder entregá-los é necessária a autorização de Berlim, que ainda está pendente, apesar das pressões nos últimos dias. Nesta terça, a Polônia aumentou a pressão anunciando que pediu oficialmente à Alemanha permissão para enviar seus tanques Leopard para a Ucrânia. No dia anterior, Varsóvia havia dito que enviaria esse material mesmo sem a permissão de Berlim. “A Alemanha já recebeu nosso pedido de consentimento para transferir os tanques Leopard 2 para a Ucrânia”, disse o ministro da Defesa polonês, Mariusz Blaszczak. O Kremlin alertou que a entrega dos tanques à Ucrânia não trará “nada de bom para o futuro das relações” entre a Rússia e a Alemanha.