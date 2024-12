Alemanha planeja emitir 380 bilhões de euros em títulos federais até 2025

Agência Financeira Alemã delineou um cronograma que inclui 16 leilões de papéis com vencimento em dois anos, totalizando 70,5 bilhões de euros; primeiro deles ocorrerá em 7 de janeiro

EFE/EPA/FILIP SINGER O plano também contempla reaberturas de Bunds com prazos mais longos, especificamente de 15 e 30 anos



O governo da Alemanha anunciou sua intenção de emitir cerca de 380 bilhões de euros em títulos federais ao longo de 2025, conforme informações divulgadas pela Agência Financeira Alemã. Essa estratégia visa atender às necessidades de financiamento do país e será realizada por meio de leilões programados. Dentre os títulos a serem emitidos, 240 bilhões de euros serão destinados a títulos convencionais, enquanto 126 bilhões de euros serão alocados para títulos do Tesouro. Além disso, a emissão de títulos verdes também está nos planos, com um total estimado entre 13 e 15 bilhões de euros, incluindo um Bund verde com um prazo de 10 anos, cuja primeira operação está agendada para 21 de janeiro de 2025.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Agência Financeira Alemã delineou um cronograma que inclui 16 leilões de notas do Tesouro com vencimento em dois anos, totalizando 70,5 bilhões de euros. O primeiro desses leilões ocorrerá em 7 de janeiro de 2025. Além disso, estão previstas emissões de 62,5 bilhões de euros em notas federais com prazo de cinco anos e 64 bilhões de euros em títulos com vencimento em dez anos. O plano também contempla reaberturas de Bunds com prazos mais longos, especificamente de 15 e 30 anos. Essa abordagem visa diversificar as opções de investimento e atender à demanda do mercado por diferentes tipos de títulos, refletindo a estratégia do governo em fortalecer sua posição financeira.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias