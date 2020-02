Alemanha revela que 2 repatriados em Wuhan estão infectados com o coronavírus

EFE Dois repatriados em Wuhan contraíram coronavírus, confirma Alemanha



Dois dos cidadãos alemães repatriados de Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, e isolados desde a noite de sábado em um quartel-general das Forças Armadas em Germersheim, no oeste do país, deram positivo, aumentando para dez o número de casos de contágio na Alemanha, informaram neste domingo as autoridades locais.

Os dois pacientes foram imediatamente transferidos para um hospital em Frankfurt, confirmou o chefe do distrito de Germersheim, Fritz Brechtel, citado pela televisão pública regional “SWR”, que não diz se os infectados tinham sintomas.

Enquanto isso, os outros 111 repatriados permanecerão em quarentena no quartel. Eles estão divididos em grupos em três andares fechados, a fim de minimizar o risco de contágio.

O avião pousou neste sábado à tarde no aeroporto de Frankfurt com 124 passageiros a bordo vindos de Wuhan. Onze pessoas foram levadas para um hospital em Frankfurt, uma delas por suspeita de infecção, e outras dez por outras razões médicas não relacionadas ao coronavírus.

Na aeronave viajavam 100 alemães, 22 chineses, um americano e um romeno. Além disso, havia 21 crianças menores de sete anos.

As autoridades de saúde alemãs confirmaram neste sábado um oitavo caso de infecção por coronavírus, um homem de 33 anos, funcionário de uma empresa bávara (sul) com o qual os casos anteriores detectados até agora estão relacionados.

Na China, o número de mortos pelo surto subiu para 304 neste domingo (2), já os infectados estão em 14.380 pessoas infectadas na China, com 2.590 novos registros nas últimas 24 horas. Nas Filipinas, o coronavírus causou a primeira morte fora da China deste o início da epidemia.

*Com informações da EFE