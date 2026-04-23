Trump ordena que Marinha ‘atire para matar’ em navios que instalem minas em Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23) ter ordenado à Marinha americana que “atire para matar” em qualquer embarcação que esteja instalando minas nas águas do Estreito de Ormuz, em nova escalada das tensões com o Irã na principal rota global de transporte de petróleo.

Em publicação na Truth Social, Trump disse que a ordem vale para “qualquer barco, por menor que seja”, envolvido na atividade. “Não deve haver hesitação”, escreveu. O presidente também afirmou que navios-varredores de minas dos EUA já atuam na região e determinou a ampliação da operação. “Estão limpando o estreito agora. Estou ordenando que essa atividade continue, mas em um nível triplicado”, declarou.

A postagem veio após os EUA apreenderem nesta quinta-feira mais um petroleiro associado ao contrabando de petróleo iraniano, ampliando o impasse com Teerã. Um dia antes, a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) assumiu o controle de duas embarcações no Estreito de Ormuz, depois de atacar três navios cargueiros.