Alemanha tem dia com maior número de mortes por Covid-19 desde fevereiro

Alemanha vê crescimento de mortes por Covid-19 e tenta aumentar taxa de vacinados



Um relatório divulgado nesta quarta-feira, 1º, pelo Instituto Robert Koch, que faz o monitoramento da Covid-19 na Alemanha, mostrou que nas últimas 24 horas 446 mortes causadas pela doença foram registradas no país europeu, maior número de óbitos do tipo desde o dia 18 de fevereiro deste ano. Além das mortes, 67.186 casos da doença foram confirmados no mesmo período. Apesar de representar apenas metade da média diária do pico da segunda onda da pandemia no país, registrado no fim de 2020, o número preocupa autoridades, que temem o avanço da variante Ômicron, principalmente entre os não-vacinados.

O futuro chanceler do país, Olaf Scholz, insinuou que as pessoas que não se imunizaram são as maiores responsáveis pela disseminação de uma nova onda da doença no país e não descartou a possibilidade de uma vacinação obrigatória após assumir. Até o momento, cerca de 68% da população alemã tem o ciclo de imunização completo, número abaixo da média apontada como ideal pelo governo, que é de 75%. Do início da pandemia até agora, a Alemanha registrou 101.790 mortes. Assim como outros países europeus com baixa adesão à vacinação, a nação se preocupa com a sobrecarga do sistema de saúde e com os riscos econômicos de mais uma onda da doença.