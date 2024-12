Aliado de Trudeau endossa voto de desconfiança ao governo

O governo de Trudeau enfrenta risco de queda com o NDP pronto para votar pela desconfiança, após descontentamento crescente.

O governo liberal minoritário de Justin Trudeau enfrenta uma situação delicada, com a possibilidade de uma votação de desconfiança que pode levar à sua queda. O Novo Partido Democrático (NDP) anunciou sua disposição para derrubar a administração, em um momento em que Trudeau se prepara para apresentar um novo gabinete, após a saída de sua ministra das Finanças, Chrystia Freeland. Jagmeet Singh, que lidera o NDP, foi enfático ao afirmar que os liberais não merecem uma nova chance. Ele declarou que seu partido votará pela derrubada do governo, o que indica um cenário complicado para Trudeau. Além do NDP, os principais partidos da oposição, como o Partido Conservador e o Bloco Quebecois, também estão alinhados para apoiar essa iniciativa quando o parlamento retornar no final de janeiro.

Historicamente, o NDP havia prestado apoio a Trudeau em momentos cruciais, mas a relação se deteriorou após a frustração com um acordo político no outono. Singh, além de exigir a renúncia do primeiro-ministro, não se comprometeu a colaborar com os outros partidos opositores, o que pode complicar ainda mais a situação política. Dominic LeBlanc, o novo ministro das Finanças, defendeu o governo, afirmando que Trudeau conta com o apoio total de seu gabinete. No entanto, ele também reconheceu que há um descontentamento crescente entre os membros do partido.

