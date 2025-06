Alto oficial do Irã diz que Israel ‘deixará de ser habitável’

Um alto oficial militar do Irã afirmou neste domingo (15) que Israel “deixará de ser habitável” caso os ataques ao território iraniano continuem. A ameaça foi feita pelo coronel Reza Sayyad, porta-voz das Forças Armadas iranianas, durante declaração transmitida pela TV estatal. Segundo ele, a resposta do Irã será “devastadora” e abrangerá “todas as partes dos territórios ocupados”. “Abrigos não garantirão segurança”, disse Sayyad, recomendando que a população israelense deixe o país.

A declaração ocorreu após três dias de intensos bombardeios de Israel contra o Irã, iniciados na sexta-feira (13), como parte de uma ofensiva aérea contra alvos estratégicos iranianos. Segundo o Ministério da Saúde do Irã, ao menos 224 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas. A maioria das vítimas é civil, de acordo com as autoridades locais.

Entre os mortos estão figuras importantes da estrutura militar iraniana, incluindo Mohammad Kazemi, chefe de inteligência da Guarda Revolucionária, além dos generais Hassan Mohaghegh e Mohsen Bagheri. Os três foram atingidos em um ataque aéreo neste domingo, em Teerã. A agência oficial Irna classificou os oficiais como “mártires”.

Os bombardeios israelenses atingiram bases militares, depósitos de mísseis, o Ministério da Defesa e centros ligados ao programa nuclear, como a Organização de Inovação e Pesquisa em Defesa. A principal instalação de enriquecimento de urânio em Natanz também teria sido destruída, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O Irã acusa Israel de tentar sabotar as negociações nucleares com os Estados Unidos.

Além dos alvos militares, prédios civis também foram atingidos. Um ataque a um edifício residencial em Teerã matou ao menos cinco pessoas, segundo a imprensa local. O Ministério das Relações Exteriores do Irã denunciou o que chamou de “ataques deliberados contra civis”. Em retaliação, o Irã lançou mísseis contra cidades israelenses. Segundo o governo de Israel, ao menos 13 pessoas morreram e 380 ficaram feridas. A maioria dos projéteis foi interceptada pelo sistema de defesa Domo de Ferro, com apoio logístico dos Estados Unidos.

O presidente americano Donald Trump declarou que os EUA não estão diretamente envolvidos, mas que poderão agir “se for necessário”. Por outro lado, o chanceler iraniano Abbas Araghchi afirmou ter provas de que bases militares americanas colaboraram com os ataques israelenses. Este é o confronto mais intenso entre Israel e Irã após décadas de guerra indireta. A crise já provocou a fuga de milhares de pessoas da capital iraniana.

*Com informações da AFP

Publicada por Felipe Cerqueira