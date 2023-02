Aluno mata professora a facada no sudeste da França

Menino de 16 anos foi detido pelas autoridades; vítima dava aula de Espanhol

GAIZKA IROZ / AFP Polícia municipal protege um perímetro em torno da escola secundária Saint-Thomas d'Aquin, onde um professor morreu após ser esfaqueado por um aluno, em Saint-Jean-de-Luz, sudoeste da França, em 22 de fevereiro de 2023



Um aluno do instituto católico Saint-Thomas d’Aquin de Saint-Jean-de Luz, no sudeste da França, esfaqueou até a morte a professora de espanhol nesta quarta-feira, 22, informou a Promotoria local. De acordo com o site de notícias ‘Actu.fr’, a vítima tem 50 anos. “Posso confirmar que aconteceu um ataque com faca e que a vítima acaba de morrer”, declarou à o promotor Jérôme Bourrier. O estudante foi detido. Quando os serviços de emergência chegaram ao colégio, a professora estava em parada cardiorrespiratória e os socorristas não conseguiram reanimá-la. O jornal ‘Sud Ouest’ informou que a vítima era uma professora de Espanhol que dava aula para estudantes de 15 anos. O agressor tem 16 anos, segundo a publicação. De acordo com informações preliminares, o autor da agressão invadiu a sala de aula com uma faca e agrediu violentamente a professora. O ministro francês da Educação, Pap Ndiaye, se declarou “extremamente afetado” pela morte da professora e visitará a escola. “Mal posso imaginar o trauma que isto representa a nível local e, em geral, em escala nacional”, disse o porta-voz do governo, Olivier Veran. Em 13 de setembro de 2022, um estudante de 15 anos esfaqueou na garganta um professor em Caen, Normandia (norte). A vítima, de 63 anos, recebeu alta poucos dias depois. O aluno foi acusado no final de setembro e internado em um centro médico.

*Com informações da AFP