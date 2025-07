Álvaro Uribe é declarado culpado por tentativa de suborno na Colômbia

Este é o primeiro julgamento de um ex-presidente na história do país; sentença representa um revés para a direita colombiana às vésperas das eleições presidenciais de 2026

Mauricio Dueñas Castañeda/EFE Apoiadores do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe foram ao Complexo Judicial de Paloquemao para apoiá-lo



O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe foi declarado culpado nesta segunda-feira (28) por tentar subornar um ex-paramilitar para que mentisse a seu favor e negasse ligações com grupos armados de extrema direita que combatiam guerrilhas no país. Este é o primeiro julgamento de um ex-presidente na história da Colômbia. Uribe também foi considerado culpado por fraude processual e pode ser condenado a até 12 anos de prisão. Ele acompanhou a audiência de forma virtual e negou as acusações, balançando a cabeça em sinal de discordância. Do lado de fora do tribunal, apoiadores usavam máscaras com seu rosto e gritavam palavras de apoio, como “Uribe inocente”.

O processo teve início em 2012, quando Uribe denunciou o então congressista de esquerda Iván Cepeda por supostamente buscar presos para incriminá-lo. Em 2018, no entanto, a Suprema Corte reverteu a investigação ao apontar que o ex-presidente, na época senador, teria tentado subornar testemunhas para que alterassem suas versões.

Com a renúncia ao Senado em 2020, o político perdeu o foro privilegiado e o caso passou à Justiça comum. Ele chegou a cumprir prisão domiciliar naquele ano, mas foi solto após decisão da Procuradoria, então controlada por aliados. A virada no caso veio em 2024, quando uma nova procuradora-geral, indicada pelo presidente Gustavo Petro, decidiu levar o ex-presidente a julgamento. Mais de 90 testemunhas foram ouvidas.

Uma das principais provas foi a gravação de uma conversa entre um advogado de Uribe e um ex-paramilitar, registrada por uma câmera escondida em um “relógio espião”. O paramilitar afirmou que foi pressionado a mudar seu depoimento. O advogado também responde a processo. Interceptações telefônicas do próprio Uribe também foram usadas como prova. A defesa alegou que as escutas são ilegais. O ex-presidente nega ter oferecido subornos, direta ou indiretamente. Em sua declaração final, disse: “A consciência me diz: eu disse a verdade”.

A condenação atinge em cheio o político mais influente da Colômbia nas últimas décadas. Uribe foi o primeiro presidente reeleito do país e manteve forte popularidade após deixar o cargo, apadrinhando dois sucessores. Ele é fundador do partido Centro Democrático, principal força de oposição ao atual presidente de esquerda, Gustavo Petro.

A sentença representa um revés para a direita colombiana às vésperas das eleições presidenciais de 2026. Uribe afirma que o processo tem motivação política e acusa a esquerda, a antiga guerrilha das Farc e o ex-presidente Juan Manuel Santos — responsável pelo acordo de paz de 2017 — de articularem uma “vingança”.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira